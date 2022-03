Corona gaat nu rond onder wilde dieren

Ze kunnen geen mondkapjes dragen, vaccinaties halen of anderhalve meter afstand bewaren. Dus gaat Corona momenteel rond onder wilde dieren. Uit verschillende landen komen berichten dat daar dieren zijn aangetroffen die positief hebben getest op het virus. De grootste studie is in de VS, waar tot nu toe dieren in vierentwintig staten zijn aangetroffen met Corona.

Biologen van de University of Minnesota halen halsbrekende toeren uit om Corona in het wild te kunnen bestuderen. Zo steken ze wattenstaafjes in de neuzen van beren die een winterslaap aan het houden zijn. Daardoor weten we nu: beren kunnen ook Corona krijgen. Net als wolven, rendieren en herten. Eerder was al bekend dat marterachtigen, otters en katachtigen gevoelig zijn voor het virus.

De studie is belangrijk, aangezien het virus in dieren kan muteren. Het is waarschijnlijk ooit in vleermuizen of slangen begonnen en maakte toen de overstap naar mensen. Zoiets kan opnieuw gebeuren, zeker als het virus flink rond gaat. Er zijn al aanwijzingen dat een sterk gemuteerde variant onder ratten heerst. Die kan weer overslaan op mensen, de variant is aangetroffen in New York.

Tot nu toe lijken veel wilde dieren geen of milde ziekteverschijnselen te hebben. Vooral herten lijken erg gevoelig voor het virus, maar hebben er zo te zien geen last van. Dat betekent niet dat ze het virus niet kunnen muteren en weer aan mensen kunnen geven.