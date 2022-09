Corona deed meisjes eerder puberen

Het is een van de merkwaardige fenomenen van de pandemie, opgemerkt in meerdere landen. Vooral aan het begin van Corona begonnen meisjes ineens eerder te puberen. Aanvankelijk leek het een bijwerking van het virus, maar ook meisjes die geen Corona kregen, hadden er last van. Met de vaccins had het niets te maken, want die waren er in het begin nog niet. Nu is er een aanwijzing wat wel de oorzaak is. En die moet ons zorgen baren.

Biologen van de Gazi universiteit in Turkije hebben jonge ratten blootgesteld aan LED-schermen, zoals die in onze mobiele telefoons zitten. Hoe meer licht van die schermpjes de ratten te verwerken kregen, hoe eerder de vrouwelijke exemplaren in de puberteit kwamen.

Het blauwige licht was van invloed op de aanmaak van geslachtshormonen in de jonge ratten, zo vertelden de Turken op het jaarlijkse congres van de Society for Paediatric Endocrinology. Ineens begonnen ze hormonen aan te maken die normaal pas veel later in hun ontwikkeling in het lichaam horen te zitten.

De Turken denken dat de pandemie en dan vooral de lockdowns leidde tot een verhoogd gebruik van mobiele telefoons en andere schermen. Dat zou bij sommige meisjes zelfs zo zijn verhoogd dat ze hormonen begonnen aan te maken. Waterdicht is deze theorie nog niet, want ratten zijn natuurlijk geen mensen. Maar het zou het vreemde effect goed verklaren. Oh, en die schermpjes zijn ook slecht voor de ogen.