Chinezen knoeien met passagiersvliegtuigen

Paniek bij Qantas. De Australische luchtvaartmaatschappij heeft haar piloten gewaarschuwd. Pas op voor storing in het radioverkeer, veroorzaakt door vreemde bronnen. Waarschijnlijk het werk van het Chinese leger.

Meldingen over storing kwamen uit de Zuid-Chinese Zee en het westelijk gedeelte van de Grote Oceaan. Volgens Qantas is de vliegveiligheid niet in gevaar geweest. Piloten kregen van Chinese marineschepen te horen dat ze bepaalde delen van het luchtruim moesten mijden. Ook zijn er berichten binnengekomen dat Chinezen het GPS– en het hoogtesysteem storen.

Met een speciale radar bepaalt de piloot de hoogte van het toestel. Als deze gegevens onjuist zijn, door Chinese stoorzenders, dan kan dit fatale gevolgen hebben. Zelfs een crash van een passagiersvliegtuig is dan niet uitgesloten.

Het is niet bekend waarom China het internationale vliegverkeer hindert. Wellicht is het een test of ze willen laten zien wie er de baas is.