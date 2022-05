Chinezen berekenen wanneer we van buitenaardsen gaan horen

Het universum is gigantisch, de kans op intelligent leven is zo groot, dat buitenaardsen wel moeten bestaan. Waarom hebben we dan nog niets van ze gehoord? Dit raadseltje heet de Fermi Paradox, naar de bedenker, natuurkundige Enrico Fermi. Chinese wetenschappers hebben nu het antwoord, de factor tijd speelt een grote rol.

Astronomen van Beijing Normal University hebben uitgerekend hoe lang we moeten wachten tot we iets horen uit de ruimte. Ze gaan uit dat er 36 buitenaardse rassen zijn in het heelal. Die schatting is afkomstig uit een paper uit 2020, gebaseerd op het aantal sterren waar omheen leven kan zijn ontstaan. Dat vermenigvuldigden de Chinezen met de afstand tot de aarde en nog een paar factoren.

En zo kwamen ze op 400.000 jaar. Zo lang zou het moeten duren voor we bijvoorbeeld een buitenaards radiosignaal oppikken.

Om dat in perspectief te plaatsen: de mensheid bestaat 300.000 jaar. Pas 10.000 jaar geleden ontdekten we landbouw. Het is anderhalve eeuw sinds we radiosignalen produceren en een dikke halve eeuw geleden dat we ruimtevaarders werden. Op die schaal is 400.000 jaar een verdomd lange tijd.

En als we dan iets horen uit de ruimte? Dat hebben de Chinezen ook berekend. Natuurlijk sturen we een signaal terug, maar dat is gemiddeld 2000 jaar onderweg, kwam uit hun calculators. De wezens die het hebben gestuurd, zijn dan waarschijnlijk al dood.