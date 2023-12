Chinese longziekte ‘is geen nieuwe pandemie’

De geheimzinnige Chinese longziekte die vooral kinderen treft, is helemaal niet nieuw en geenszins het begin van een nieuwe pandemie. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO na uitgebreid onderzoek. Het is waar dat in China meer kinderen dan normaal momenteel kuchen en hoesten, maar dat komt niet door een nieuw of onbekend virus.

In plaats daarvan blijkt het te gaan om bekende ziektes, zoals influenza en longontsteking. Normaal hebben minder kinderen daar last van, maar door de strenge Chinese lockdowns is de bevolking nu bezig met een inhaalslag. Bovendien is het immuunsysteem van veel kinderen minder goed ontwikkeld door de isolatie tijdens Corona.

Andere landen hebben ook zo’n ‘inhaalslag’ laten zien in het eerste jaar na het stoppen van de lockdowns. In China zijn die pas vorig jaar december opgehouden. Het aantal ziektegevallen wordt versterkt door de komst van winter, wanneer kinderen vaker ziektes van het ademhalingssysteem krijgen.

Dramatische berichten als zou het komen door een mysterieus nieuw virus wijst de WHO dan ook af. Media speculeerden daarover, ook al omdat het ging om China, waar Corona ook al ontstond.