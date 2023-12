Chinees ruimtestation is klaar (en prachtig)

Chinese astronauten namen de eerste foto van het voltooide Tiangong ruimtestation. Dat gebeurde toen ze het ruimtestation verlieten om na vijf maanden terug te keren naar onze planeet. Daarmee hebben we de eerste duidelijke foto van China’s voltooide ruimtestation, dat vorig jaar operationeel werd.

Ruimtestation Tiangong, wat in het Chinees hemels paleis betekent, bestaat uit drie modules en is 55 meter lang en weegt 70 ton. Daarmee heeft het ongeveer een vijfde van de massa van het oude internationale ruimtestation ISS.

Maar waar ISS bezig is met zijn laatste jaren in de ruimte, is de Tiangong splinternieuw. Het dient als platform voor de Chinese ambities in de ruimte. Het land heeft verregaande plannen voor missies naar meerdere planeten en asteroïden. Ook is er het plan om energie in de ruimte op te wekken en naar aarde te stralen.