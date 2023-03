China wil Musks Starlink satellieten vernietigen

China studeert op manieren om Starlink satellieten uit hun baan om de aarde te halen. De satellietvloot van miljardair Elon Musk bevindt zich ook boven China en dat zint het leger van dat land helemaal niks. Ze overwegen om microgolfstraling in te zetten tegen de Amerikaanse satellieten, zo blijkt uit een studie.

Die is uitgevoerd door de universiteit voor Ruimtevaarttechnologie van het Volksbevrijdingsleger in Beijing. Het onderzoek is gepubliceerd in het Chinese wetenschappelijke vakblad Command and Control Simulation. Dat ze over het plan publiceren is een waarschuwing aan de Amerikanen.

Volgens de studie is het te gevaarlijk om de satellieten van Starlink te vernietigen met een raket. Dat zou enorm veel troep maken, waardoor ook Chinese satellieten gevaar lopen. Dus hebben ze een plan gemaakt om met een gerichte straal microgolven de Starlinks te beschadigen. Daardoor zouden satellieten uitvallen en uiteindelijk uit hun baan om de aarde vallen.

Maar waarom deze agressie? Dat staat ook in de studie. China wil zelf graag een netwerk van 13.000 communicatiesatellieten in een baan om de aarde krijgen. Die zouden vaak op dezelfde plek moeten vliegen als de satellieten van Musk nu.

Starlink lanceert ondertussen rustig verder. In februari bracht het concern vier raketten naar het heelal met in de vrachtruimte nieuwe Starlink satellieten.