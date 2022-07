‘China wil maan inpikken’

China zou bezig zijn de maan in te pikken. Met die waarschuwing komt Nasa-Chef Bill Nelson. Hij wijst in een interview met de Duitse boulevardkrant Bild op de plannen van het land en denkt dat ze de maan wel eens als militair object zouden kunnen beschouwen. Daar mag buiten China dan niemand meer landen, behalve misschien Rusland.

‘Er is een nieuwe wedloop naar de ruimte – deze keer met China’, vertelde Nelson in Bild. China werkt eraan om zijn eigen astronauten op de maan te zetten. De Volksrepubliek is verscheidene malen met onderzoeksrobots op het maanoppervlak geland. Volgens berichten in de Chinese staatsmedia zal in de jaren 2030 een volgende stap worden gezet met de bouw van een permanent station op de satelliet van de aarde. China wil het onderzoeksstation samen met Rusland exploiteren.

‘We moeten ons grote zorgen maken als China op de maan landt en zegt: dit is nu van ons, en jullie blijven erbuiten’, zei Nelson. ‘China’s ruimteprogramma is een militair ruimteprogramma.’ In tegenstelling tot het Artemis-programma van de Amerikanen, zijn de Chinezen niet bereid hun onderzoeksresultaten en de maan te delen, zei hij.

Nasa keert in 2025 terug naar de maan. Net op tijd, lijkt het nu, om de Chinezen voor te zijn.