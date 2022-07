China vangt satellieten met ruimtezeil

China heeft een zeil van 25 vierkante meter de ruimte ingestuurd en ontvouwd. Het is een test om te zien of ze een nog veel groter oppervlak buiten onze dampkring kunnen brengen. Met het zeil wil China oude satellieten en ander ruimtepuin vangen, afremmen en laten verbranden in de buitenste laag van onze atmosfeer.

Het zeil, van de Shanghai Academy of Spacecraft Technology, zou daarmee zeer effectief kunnen zijn bij de strijd tegen allerlei vuilnis dat boven onze hoofden cirkelt. De hoeveelheid door mensen gemaakte troep in de ruimte is de laatste jaren geƫxplodeerd. In tien jaar is het aantal brokken ruimtepuin rond onze planeet bijna verdubbeld.

In de loop der tijd zijn verschillende oplossingen voor dit probleem bedacht. Rusland wilde het met een laser vernietigen. De Japanners hadden een idee voor een soort vliegende plakstrook, maar ook dat werkte niet goed. De Britten willen met een grijpertje gaan werken.

En nu dus een zeil. Het is de Chinezen gelukt het vorige week in de ruimte te ontvouwen, wat een kunststukje is. Nu is het afwachten of het doet wat de Chinezen willen, namelijk oude satellieten afremmen en naar de aarde terugbrengen.