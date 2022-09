China ontdekt nieuw mineraal op maan

Chinese wetenschappers hebben een nieuw mineraal ontdekt. Interessant detail: het zat in grondmonsters die de Chinezen van de maan hebben meegenomen. Het gaat om maangruis dat de ruimtesonde Chang’e 5 in december 2020 van de maan naar de aarde terugbracht.

Het nieuwe gesteente is daarom Changesiet gedoopt. Het is pas het zesde mineraal dat ooit door de mensheid op de satelliet van de aarde is ontdekt, meldt het Chinese staatspersbureau Xinhua. Eigenlijk zochten ze leven.

Het vinden was niet makkelijk. Het mineraal heeft maar een diameter van 10 micron. Het is door onderzoekers handmatig gescheiden van meer dan 140.000 andere kleine deeltjes en vervolgens geanalyseerd via een reeks geavanceerde mineralogische methoden, aldus het Beijing Research Institute of Uranium Geology. Tussen al die andere korreltjes vonden ze maar één stukje Changesiet.

Het is de eerste keer in 44 jaar dat maanstenen naar de aarde zijn teruggebracht. Iets dat voorheen alleen de Sovjet-Unie en de VS hadden gedaan. De door de Chinese onderzoekers geanalyseerde maanstenen komen uit een gebied dat veel jonger is dan de gebieden die door de Amerikanen en Russen zijn onderzocht.