China methaanraket is wél succesvol

In Nederland vinden we het een probleem. Methaan is een broeikasgas en komt onder andere vrij bij de veeteelt. Maar voor de ruimtevaart is het een oplossing. Met vloeibaar methaan kun je namelijk een raket aandrijven. Een Chinese ruimtevaartonderneming is dat nu voor het eerst gelukt. Hun methaanraket bereikte de ruimte.

De LandSpace Technology ZQ-2 raket overleefde de lancering en bracht een capsule in een baan om de aarde. SpaceX, het bedrijf van Elon Musk, probeerde eerder dit jaar ook een raket op methaan te lanceren. Die explodeerde tijdens de vlucht, net als een raket van Blue Origin, het bedrijf van Jeff Bezos. De Chinezen hebben de Amerikanen wat dat betreft ingehaald.

Vloeibaar methaan gemengd met vloeibare zuurstof – methalox genoemd – is een fantastische brandstof. Je hebt er minder van nodig voor dezelfde kracht. Een raket kan daardoor meer lading meenemen naar de ruimte. Het verbrandt schoner, waardoor motoren langer meegaan en je verder kunt vliegen. Bovendien is het goedkoper om te maken.

Het is nog niet bekend wat de Chinezen gaan doen met hun raket. Gaan ze deze technologie gebruiken om een groot ruimtestation te bouwen, of willen ze verder de ruimte in? De tijd zal het leren.