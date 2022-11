China laat weer eens een raket op aarde vallen

Als het gaat om dingen die uit de ruimte op aarde vallen, is China met gemak de grootste vervuiler ter wereld. Dit weekend is het weer zover. Dan valt een groot deel van een Lange Mars 5B raket terug door de dampkring. Omdat het om een zeer groot onderdeel gaat, zal het niet helemaal verbranden. Het deel komt ‘ergens’ op aarde neer, zo weten de Chinezen.

Het was niet de bedoeling, de raket die de Mengtian module voor het Chinese ruimtestation een laatste zetje gaf, had nog binnen de dampkring los moeten laten om in de Stille Oceaan te vallen. In plaats daarvan begon het zelf aan een baan om de aarde. Die is zo laag dat het deel vrijdag of zaterdag weer naar de aarde zal vallen. Er is geen controle waar.

China heeft een lange geschiedenis van de aarde bombarderen met onderdelen van hun ruimtevaartprogramma. Eerder kwamen grote onderdelen neer in het eigen land, Australië, Ghana, Indonesië, India, Maleisië en Myanmar. Ondanks internationale verontwaardiging lijken ze niet voorzichtiger geworden met hun grote metalen delen die uit de lucht vallen. Sterker nog, China reageert nauwelijks op de ophef.