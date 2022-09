China heeft 300 miljoen mensen in lockdown

Hoe ver China wil gaan om Corona uit te roeien, blijkt wel uit het feit dat momenteel 300 miljoen Chinezen in zeventig steden de deur niet uit mogen. De politie patrouilleert met drones door de lege straten. Die hebben luidsprekers waaruit hard de boodschap klinkt dat mensen binnen moeten blijven.

Omroep CNN komt tot het getal van 300 miljoen na een analyse van alle maatregelen die China neemt.

Andere drones in gebruik door de Chinese politie hebben camera’s aan boord die er op toezien dat niemand zich buiten waagt. Alleen met speciale toestemming mag je de deur uit, bijvoorbeeld op weg naar de arts. Een keer per dag mag een familielid boodschappen doen, maar vooral niet te lang.

Wetenschappers rond de wereld betwijfelen al een tijdje het nut van lockdowns. In een pandemie als Corona is het beter om de zwakkeren te beschermen en de rest van de maatschappij open te laten. Vooral om de schade aan de geestelijke gezondheid en de educatie van kinderen te beperken.

Voor China is dat allemaal niet belangrijk. Met hun drones dwingen ze de maatregelen af die de Communistische Partij heeft opgelegd. Controle of het gaat om effectieve maatregelen is er niet in China.