China claimt kortstondig buitenaards contact

China beweerde eventjes een boodschap te hebben opgevangen van een buitenaardse beschaving. Maar het bericht is al snel verwijderd. In het bericht van de door de staat gesteunde krant Science and Technology Daily stond dat Pekings Sky Eye-telescoop ongewone elektromagnetische signalen had ontdekt die in verband zouden kunnen worden gebracht met buitenaards leven.

Het bericht is snel daarna verwijderd. Het is niet duidelijk waarom. Het nieuws was toen al trending op het sociale netwerk Weibo en werd opgepikt door andere mediakanalen, waaronder die van de staat.

In het artikel werd Zhang Tonjie geciteerd. Hij is hoofdwetenschapper van een team dat buitenaardse beschavingen zoekt en dat mede is opgericht door de Beijing Normal University. Zhang heeft daarna niets meer van zich laten horen, noch het bericht ontkend.

De Sky Eye-telescoop, met een diameter van een halve kilometer in de Chinese provincie Guizhou, vond twee verdachte signalen in 2020 en nog een in 2019. Een ander vreemd signaal werd eerder dit jaar gedetecteerd terwijl het gericht was op planeten buiten ons zonnestelsel. Vermoedelijk ging het toen om storingen op een radioband.

Nog nooit is buitenaards leven gevonden. Zeker geen intelligent leven. Maar wetenschappers houden vol dat het kan bestaan en dat ze mogelijk al bij ons zijn geweest.