‘Buitenaardsen zijn godenbeeldjes’

De Peruaanse autoriteiten hebben een strafrechtelijk onderzoek ingesteld naar de manier waarop twee zogenaamd buitenaardse figuren het land uit zijn gebracht. Deze werden vorige week aan het Mexicaanse Congres gepresenteerd door een controversiële UFO-onderzoeker. Zelfs de president van dat land gelooft dat het buitenaardse wezens zijn.

Na de presentatie van de twee vermeende buitenaardse lijken tijdens de hoorzitting van het congres afgelopen dinsdag, veroorzaakte journalist Jaime Maussan (70) verbazing, ongeloof en spot op sociale media. Maussan is al lange tijd een liefhebber van buitenaardse wezens en heeft een geschiedenis van dubieuze beweringen.

Hij beweerde dat de vermeende gemummificeerde overblijfselen in 2017 in Cusco, Peru, waren gevonden. Ze hadden een grijsachtige kleur, een menselijke lichaamsvorm en langwerpige hoofden met drie vingers aan elke hand.

De Peruaanse regering zegt echter nu dat de lichamen waarschijnlijk pre-koloniale voorwerpen zijn. Godenbeeldjes die mensen gebruikten tijdens hun religieuze ceremonies. Ambtenaren onderzoeken de manier waarop de beelden van Maussan naar Mexico zijn gekomen. In een livestream op Maussan’s YouTube-kanaal voerden artsen deze week echter tests uit op de overblijfselen. Ze kwamen tot de conclusie dat er ‘geen bewijs was van assemblage of manipulatie van de schedels’, wat juist suggereert dat de overblijfselen niet door mensen zijn gemaakt.