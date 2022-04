Buitenaardsen moeten ‘wegwijzer richting aarde’ krijgen

Wetenschappers willen eventuele buitenaardse wezens laten weten waar we zijn. De voorgestelde boodschap, genaamd ‘The Beacon in the Galaxy’ (BITG), is niet de eerste oproep om ons te bezoeken die mensen de ruimte in sturen. Maar BITG zal het meer informatie over het menselijk ras bevatten en aanwijzingen hoe ons te vinden.

Het is een idee van Swinburne University of Technology in Australië. Die willen twee radiotelescopen ombouwen om samen een krachtig signaal de ruimte in te sturen. Dat moet zelfs ver van onze planeet op te pikken zijn. Het signaal zal bestaan uit ‘een slimme boodschap die veel informatie bevat en toch redelijk eenvoudig te ontcijferen is.’ Het wordt verzonden richting planeten waarvan we reden hebben om te denken dat er leven kan zijn ontstaan.

De boodschap zelf is ontworpen door een NASA-team met internationale bijdragen. De BITG-boodschap zal worden verzonden als een gestraalde radiogolf, gecodeerd in binaire code. Informatie over het menselijk DNA en het feit dat wij tweebenig zijn, zal in de boodschap staan. Bovendien zitten er aanwijzingen in hoe de aarde te bereiken is binnen de Melkweg, voor het geval de buitenaardsen die grappige wezens op twee benen wel eens zelf willen zien.

De eerste – eenvoudige – boodschap van de mensheid richting de sterren is gestuurd in 1974. We hebben er nog niets op gehoord.