‘Buitenaards ruimteschip’ gevonden op oceaanbodem

Een bekende Amerikaanse fysicus zegt dat hij mogelijk overblijfselen van een buitenaards ‘ruimteschip’ heeft ontdekt op de bodem van de oceaan. Professor Avi Loeb is directeur van de afdeling astronomie van Harvard Universiteit en deed de ontdekking toe hij de bodem van de Stille Oceaan afzocht naar fragmenten van een meteoor uit 2014.

De meteoor, IM1 genaamd, zou afkomstig zijn uit de interstellaire ruimte. Met behulp van een magnetische sonde ontdekte zijn team vijftig ijzeren bollen, die volgens hem afkomstig zijn van ‘een omgeving buiten het zonnestelsel, of een buitenaardse technologische beschaving’.

Professor Loeb staat bekend om zijn beweringen dat de aarde bezocht is door buitenaardsen. In 2017 kwam een interstellair object met de naam Oumuamua op enorm hoge snelheid door ons zonnestelsel, Loeb denkt dat het van een buitenaardse beschaving kan zijn geweest.

Ook IM1 zou volgens hem een buitenaards ruimteschip kunnen zijn. Het ging net als Oumuamua op zeer hoge snelheid door de ruimte. Alleen schoot het niet aan de aarde voorbij, maar viel het in de Stille Oceaan. Door wrijving vloog IM1 binnen onze dampkring in brand, zodat het een spoor van gesmolten ijzerdruppels achterliet. Een aantal daarvan is nu gevonden.

‘Gezien IM1’s hoge snelheid en abnormale materiaalsterkte moet de bron een andere natuurlijke omgeving zijn geweest dan het zonnestelsel, of een buitenaardse technologische beschaving’, zei Loeb tegen nieuwszender Fox.