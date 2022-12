Bruine beer dol op Italiaans eten

Een Italiaans bergdorp heeft last van een bruine beer. Het dier heeft smaak, het zoekt geregeld de bakkerij op van een restaurant met een Michelin-ster in Castel di Sangro. Volgens de mensen uit het dorp is hij vooral dol op panettone, de zware cake die Italianen rond kerst eten. In het dorp is hij Juan Carrito gedoopt, ‘serveertrolley’.

De beer is daarmee terug. Eerder vertoonde hij zich al geregeld in het dorp in de Abruzzen in Midden-Italiƫ. Na twee incidenten met lokale mensen is hij door een dierenarts verdoofd en per helikopter naar een afgelegen berggebied gevlogen. De Italiaanse dierenbescherming dacht dat hij nooit terug zou komen. Maar de goede smaak van de beer is sterk. Dus sjokte hij gewoon weer naar de keuken.

De beer trekt zich ook niets aan van blaffende honden, toeterende auto’s en andere harde geluiden. Hij drinkt uit de plaatselijke fontein en wordt wild als iemand panettone aan het maken is. Kan hij even geen kerstcake vinden, dan steelt hij een kip of raust hij een pizza van een tafel. Doodschieten mag niet, de beer is beschermd in ItaliĆ«.

Daarmee lijkt dit op het gedoe rond de wolf in Nederland. Wat te doen als wilde natuur steeds dichter bij mensen komt? In de Abruzzen denken ze erover om Juan weer te verdoven en terug te vliegen naar het Majella nationaal park. Tot het weer kerst is.