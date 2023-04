Britse premier: vrouw heeft geen penis

De Britse premier Rishi Sunak heeft opzien gebaard door te verklaren dat het onmogelijk is dat een vrouw een penis heeft. Heeft zij er wel een, dan is het eigenlijk een hij. In veel landen woedt al een tijd een debat over hoe om te gaan met mannen die zich niet operatief laten ombouwen tot een vrouw, maar wel een vrouw zeggen te zijn.

In het kader van die discussie vroeg een interviewer van de site ConservativeHome aan Sunak waar hij stond. Een oppositieleider in Groot-Brittannië heeft net gezegd dat ‘99,9 procent van de vrouwen geen penis heeft’. Sunak: ‘Ik ben heel duidelijk geweest dat als het gaat over dit onderwerp, ik denk dat de eerste…’ ‘Denkt u dat het 100 procent is?’ onderbrak de interviewer. ‘Ja, natuurlijk’, zei Sunak.

Daarna zei hij begrip te hebben voor transgenders. Maar wat hem betreft hoort daar wel bij dat mannen hun geslacht laten verwijderen. Tot die tijd zijn het gewoon kerels.

In Groot-Brittannië is de discussie heviger dan in sommige andere landen. Dat komt onder andere doordat een transgender man in een vrouwengevangenis terecht is gekomen, waar hij seks had met vrouwen – al dan niet vrijwillige. Hij was niet operatief veranderd.