Boeing bouwt vliegtuig zonder stuur

Boeing gaat een demonstratievliegtuig bouwen zonder een roer, kleppen en stuurvlakken. De zogenoemde X-plane maakt gebruik van strategisch geplaatste punten op het toestel waar lucht wordt ingezogen, verwarmd of uitgestoten om de luchtstroom op het oppervlak van het vliegtuig te wijzigen en zo het vliegtuig te sturen.

Traditionele manieren om een vliegtuig te besturen zijn zwaar. Boeing wil zo een lichter vliegtuig bouwen dat sneller, verder en zuiniger kan vliegen en wendbaarder is.

Een schaalmodel van het vliegtuig is in de windtunnel getest en werkt. De ingenieurs van Boeing verzamelden meer dan 8.800 datapunten om de besturing van het vliegtuig te leren kennen. Op basis daarvan bouwt het bedrijf nu een prototype op ware grootte. Financiering à 42,4 miljoen dollar komt van het Amerikaanse ministerie van Defensie, dat deze technologie graag in een nieuwe generatie gevechtsvliegtuig wil gebruiken.

De eerste vluchten moeten in 2025 plaatsvinden. Boeing denkt dat het toestel bij die testvluchten net onder de geluidssnelheid zal blijven. Maar deze technologie moet ook werken bij heel hoge snelheden.