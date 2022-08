Het onweert. Waar gaat de bliksem heen? We zijn gewend dat de schichten van de ene wolk naar de andere gaan, of inslaan op de grond of op een hoog gebouw. Maar bliksem kan ook omhoog gaan, weten we sinds een tijdje. Dankzij een oplettende amateurwetenschapper weten we nu meer van dit merkwaardige fenomeen.

Hij legde in 2018 met een camera een bliksem vast die boven de Amerikaanse staat Oklahoma recht omhoog schoot in plaats van naar beneden (bovenste foto). Die opnames kwamen terecht bij het Georgia Tech Research Institute. Daar gingen ze naarstig op zoek naar opnames en data van wetenschappelijke instrumenten rond de plek van de oorspronkelijke beelden.

Gelukkig bleek er ook een weerradar, meerdere camera’s (onderste foto) en een satelliet op dezelfde plek te zijn gericht. Zodat we nu weten dat de bliksem boven Oklahoma begon in wolken op 8 kilometer hoogte en omhoog schoot bijna tot de rand van de ruimte, 80 kilometer hoger. Ook is nu bekend dat de schicht zestig keer meer energie bevatte dan een gewone bliksem. Rond de schicht was het 4700 graden Celsius.

De bliksem ontstaat doordat verschillende lagen van de atmosfeer verschillend zijn geladen, schrijven de wetenschappers in vakpublicatie Science Advances. Maar waarom het zo’n krachtige schicht is, of waarom het zo ver naar boven schiet, terwijl de aarde dichterbij is, is nog niet bekend.