‘Biseksuele man is mannelijker’

Een nieuw onderzoek heeft aangetoond dat biseksuele mannen mannelijker klinken dan hetero’s en homo’s. Onderzoekers van de Universiteit van Sydney vroegen zeventig mannen het volkslied voor te dragen. Zestig andere Australiërs moesten daarna inschatten hoe mannelijk de mannen klinken. Ook moesten ze vertellen of de sprekers homo, hetero of bi waren.

Opmerkelijk is dat 62 procent de seksuele oriëntatie van de sprekers goed kon horen. Tenminste, als het ging om de inschatting of iemand homo of hetero was. Bij de biseksuelen gingen de proefpersonen de mist in. Hun stemmen werden ingeschat als ‘mannelijker’ en de sprekers waren volgens de proefpersonen ook exclusief op vrouwen gericht.

In eerder onderzoek zijn verschillen vastgesteld tussen hetero- en homo-stemgebruik. Analyses in de Verenigde Staten, Italië en Duitsland hebben aangetoond dat homoseksuele mannen doorgaans een hogere toonhoogte gebruiken en woorden vaak nauwkeuriger uitspreken dan heteromannen.

Maar biseksuele mannen verwarren de boel dus. Deze groep is slecht onderzocht en sommige wetenschappers betwijfelen zelfs of biseksualiteit überhaupt bestaat. Vaak zijn ze onzichtbaar, omdat ze zich niet tot de twee dominante groepen bekennen. Met hun stemgebruik maken de biseksuelen hun onzichtbaarheid dus alleen maar erger.