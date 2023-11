Bioafbreekbare folie breekt niet af

Boeren in Nederland gebruiken vaak bioafbreekbare landbouwfolie. Die versie is echter helemaal niet zo milieuvriendelijk, en een belangrijke bron van plasticvervuiling in sloten en akkers, volgens onderzoek. Microplastic deeltjes komen vervolgens in de voedselketen terecht. Onderzoek uitgevoerd door Wageningen University & Research (WUR) in samenwerking met de Plastic Soup Foundation toont dit aan.

De afbreektijd van deze folie is veel langer dan de twee jaar die producenten beloven. Terwijl de folie veel wordt gebruikt. Water wordt beter vastgehouden op akkers, waardoor bodemerosie wordt voorkomen en er minder onkruid groeit. Het nadeel is dat plastic op het land achterblijft en dat de hoeveelheid plastic afval stijgt.

Bioafbreekbare plasticfolie vormt al 5 procent van de 80 miljoen kilo plasticfolie die jaarlijks in Europa wordt gebruikt, en dit aandeel groeit nog steeds. Bioafbreekbare landbouwfolies moeten voldoen aan de Europese standaard, wat betekent dat het materiaal binnen twee jaar 90 procent moet zijn afgebroken. Er wordt zelfs aan boeren verteld dat ze de folie kunnen omploegen.

In plaats daarvan blijft het plastic jarenlang in de bodem. Het kan zelfs onderdeel gaan uitmaken van gewassen die op de akker gaan groeien. Vervolgens eten mensen dat gewas en krijgen het plastic binnen.