Binnen paar jaar kankervaccin

Binnen enkele jaren zal er een vaccin zijn om te voorkomen dat je kanker krijgt. Dat voorspellen Ozlem Tureci (foto) en Ugur Sahin, de oprichters van het Duitse bedrijf BioNTech. Die onderneming maakte het vaccin van Pfizer tegen Corona. Diezelfde techniek, het gebruik van mRNA, kun je ook inzetten tegen de groei van kankercellen, zo zijn ze overtuigd. Het paar zei dat tegen de BBC.

Voor 2030 zal zo’n vaccin er zijn. Door mRNA te gebruiken, kunnen je een lichaam trainen om kankercellen te herkennen, denken de wetenschapper. Ontstaat er ergens een tumor, dan ruimt het lichaam dat zelf op. Het zou vele miljoenen slachtoffers kunnen schelen en de levensverwachting drastisch doen toenemen.

Tureci werkte eerder op de oncologische afdeling van een ziekenhuis en was gefrustreerd dat er soms weinig was dat ze tegen de ziekte kon doen. Het zette haar op het spoor om te proberen een vaccin te ontwikkelen. Maar pas met het ontstaan van de mRNA methode kon ze daar serieus werk van maken. Die techniek geeft het lichaam opdracht om een stof aan te maken die lijkt op een ziekteverwekker, maar het niet is.

Volgens Tureci is het honderd procent zeker dat zo’n vaccin er snel komt. Haar laboratorium werkt er nu aan en de resultaten zijn zo goed dat ze vol vertrouwen is dat er over maximaal acht jaar een vaccin zal zijn. Concurrrent Moderna gebruikt mRNA om een vaccin tegen HIV te maken.