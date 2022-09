Bijna negen ton: koninklijke vliegvakantie mag wat kosten

De koning krijgt voor privé-vluchten exact hetzelfde budget als vorig jaar: 880.000 euro. Daardoor kan hij meerdere retourtjes Athene maken, om vakantie te vieren in Griekenland. De koning mag 80 uur vliegen in regeringsvliegtuig PH-GOV, voor 448.080 euro. Dat is dus 5.601 euro per uur. Dat blijkt uit de Miljoenennota.

De zakenjet van de luchtmacht, de Gulfstream staat voor 20 uur ingeboekt, voor 55.720 euro. Dat is nu nog de oude Gulfstream IV. Vanaf begin volgend jaar staat een moderne opvolger klaar, een G650ER.

VWillem-Alexander mag voor 25.000 euro helikopters inhuren. Voor civiele vliegtuigen is 351.000 euro gereserveerd. Dit zijn privé-jets maar ook tickets van lijnvluchten.

Het totaalbedrag voor de vorstelijke vliegreizen is 880.000 euro, zo blijkt uit de Miljoenennota.

Het regeringsvliegtuig is een Boeing 737 BBJ (Boeing Business Jet). Gekocht voor ongeveer 90 miljoen euro. In bedrijf sinds juli 2019, als vervanger van de oude PH-KBX, een Fokker 70. KLM voert de vluchten uit en regelt het onderhoud.

Er zijn strikte regels vastgelegd wie mag vliegen in de PH-GOV. Naast kabinetsleden zijn dat de zogeheten uitkeringsgerechtigde leden van het Koninklijk Huis. De koning, de koningin, prinses Amalia en prinses Beatrix. Alleen als zij een opdracht uitvoeren namens de koning, dan kunnen andere leden van de koninklijke familie reizen met het regeringsvliegtuig.