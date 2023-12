Ben je ochtendmens? Dan heb je veel Neanderthaler-DNA

Mensen die vroeg opstaan, hebben die gewoonte waarschijnlijk te danken aan hun voorouders. Hele vroege voorouders, de Neanderthalers, zeggen wetenschappers na analyse van ons erfgoed. Hoewel de meeste oude genen in de moderne mens door oude kruisingen door de evolutie zijn uitgewist, is er nog een klein deel Neanderthaler erfgoed in ons allen overgebleven.

‘Door de stukjes Neanderthaler-DNA te analyseren die zijn achtergebleven in het genoom van de moderne mens, ontdekten we een opvallende trend’, zei epidemioloog John Capra van de Universiteit van Californië in San Francisco tegen de Britse krant Guardian. Neanderthaler-DNA beïnvloedt ‘genen die de lichaamsklok regelen bij moderne mensen, waardoor de neiging om een ochtendmens te zijn toeneemt.’

Capra en collega’s onderzochten de genen van zowel Neanderthalers als moderne mensen en ontdekten dat er verschillende genetische veranderingen waren die verband hielden met onze lichaamsklokken. Ze zagen dat sommige mensen die nu leven de Neanderthaler-varianten dragen, omdat de voorouders van de moderne mens paarden met Neanderthalers. De wetenschappers schrijven daarover in vakblad Genome Biology and Evolution.

Capra vermoedt dat veel moderne mensen de genen van de Neanderthaler dragen omdat ze hun voorouders hielpen zich aan te passen aan het leven in koudere gebieden. ‘We denken niet dat het feit dat je een ochtendmens bent, gunstig was. We denken eerder dat het een signaal is van een sneller lopende klok die zich beter kan aanpassen aan seizoensgebonden variatie in lichtniveaus.’ Op hogere breedtegraden is het volgens hem gunstig om een klok te hebben die flexibeler is en zich beter kan aanpassen aan een zon die dan weer vroeg, dan weer laat ondergaat.