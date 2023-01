Ben je een uitsteller? Ga dan langs de huisarts

Stofzuigen? Dat doe ik morgen wel. Of overmorgen. Studeren? Dat tentamen is pas over twee dagen.

Sommige mensen zijn met geen stok in beweging te krijgen. Dankzij onderzoek weten we dat het een teken kan zijn dat je ziek bent. Vaak hebben uitstellers een aandoening onder de leden waar ze niets van weten. Alleen was altijd de vraag wat eerst komt: de ziekte of het uitstellen?

Stellen uitstellers iets uit omdat ze ziek zijn? Of zijn ze ziek omdat ze altijd dingen uitstellen?

Een nieuwe studie van de Sophiahemmet Universiteit in het Zweedse Stockholm geeft eindelijk antwoord op die vraag. Het uitstelgedrag komt eerst. Ze volgden 3525 jonge mensen langdurig en vroegen ze steeds het hemd van het lijf. Ze hielden ook de gezondheid van deze groep goed in de gaten. Uit de resultaten bleek dat een hogere mate van uitstelgedrag gepaard ging met iets hogere symptomen van depressie, angst en stress.

Proefpersonen met meer uitstelgedrag meldden ook vaker een scherpe pijn in de schouders of armen, een slechtere slaapkwaliteit, meer eenzaamheid en meer financiële problemen. De Zweden zagen ook dat therapie het uitstelgedrag en daarmee de lichamelijke klachten kan genezen. Het begint met een bezoekje aan de huisarts.