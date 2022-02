Bedrijf bouwt filmstudio in de ruimte

Het is een groot probleem voor de makers van films die in de ruimte spelen: hoe simuleer je gewichtloosheid? Vroeger hingen acteurs aan kabels, tegenwoordig kan de computer de zwaartekracht wegtoveren. Toch blijf je de aantrekkingskracht van de aarde altijd zien. Maar daar komt verandering in.

Space Entertainment Enterprise (SEE), een Brits bedrijf, heeft Axiom Space in Texas opdracht gegeven om een opblaasbare filmstudio te bouwen die aan het internationale ruimtestation ISS kan worden gehangen. Het ding ziet er volgens schetsen uit als een soort grote pingpongbal, met een diameter van 6 meter.

SEE mag dan Brits zijn, ze plannen de eerste grote Hollywoodfilm in de ruimte. Naar verluidt moet Tom Cruise daarin gaan spelen. Dat zou dan in 2024 moeten zijn, als de studio volgens de planning de ruimte in gaat. Cruise is daarmee niet de eerste acteur in het heelal, een Russische ging hem voor.

Goedkoop wordt het allemaal niet. Een lancering kost 2720 dollar per kilo momenteel. Tom en studio zullen samen goed zijn voor een paar honderd kilo, zeker als er ook nog een cameraman meegaat. Maar in Hollywood schrikken ze niet van een flink budget. En voor deze primeur zullen de bioscopen vol zitten.