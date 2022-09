Baby is slecht voor relatie

Zij is zwanger en vertelt het hem. Ze vallen in elkaars armen en beleven daarna tijden van grote gelukzaligheid. Althans, zo gaat het in films. In werkelijkheid is een zwangerschap het begin van een periode waarin relaties verslechteren. Die duurt tot een jaar na de geboorte van het kind, hebben wetenschappers ontdekt.

Deze dip in de kwaliteit van een relatie is vooral te zien bij mensen die hun eerste baby krijgen. Bij de tweede weten ze wat ze kunnen verwachten en is de terugval minder. Het gaat namelijk allemaal om verwachtingsmanagement ontdekten de onderzoekers van de Universiteit van Iasi in Roemenië.

Hoe overspannener de ideeën van een man en vrouw zijn over hun kind, hoe erger hun relatie er onder lijdt. Geloof dus vooral niet in de Hollywood-versie van zwangerschap, waarin mensen grote gelukzaligheid beleven. Juist dan valt het tegen en raken de aanstaande ouders gefrustreerd, vooral met elkaar.

De studie, onder 145.139 proefpersonen, staat in het vakblad Frontiers in Psychology. De auteurs denken dat relatietherapeuten nu onvoldoende rekening houden met de negatieve invloed van een kind op een relatie. Wacht een tijdje en het gaat vast beter. Of niet.