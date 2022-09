B-52: oude wolf in nieuwe schaapskleren

De beruchte B-52 ” Stratofortress” bommenwerper met nieuwe motoren. Zo gaat de oudgediende – eerste vlucht in 1952 – eruit zien met de F130 van Rolls Royce.

Boeing is druk aan het testen met een schaalmodel, op vier procent van de werkelijke grootte. Ze gebruiken een maximum snelheid van Mach 0,92. Oftewel 1130 kilometer per uur.

Het model lijkt precies op het model dat ingenieurs hebben gebruikt in de jaren vijftig, meer dan 80 jaar geleden.

De US Air Force vliegt alleen nog met de B-52H, de laatste is gebouwd in 1962. De antieke bommenwerper beschikt over acht motoren, in vier zogeheten engine pods.

De F130 motoren zijn veel zuiniger dat de voorganger. Maar ze zijn ook groter, dus er zijn nieuwe behuizingen ontworpen. Dit zijn de zogeheten nacelles waar de motoren in zitten.

De B-52 is niet goedkoop. Een uurtje vliegen (met oude motoren) kost bijna 75.000 euro. Dat bedrag gaat flink omlaag met de nieuwe F130 van Rolls Royce. De zuinige motor is het militaire broertje van de BR700, die hangt onder de Gulfstream G550 en G650 privéjets.

Klaar voor de toekomst. Met zijn nieuwe motoren en moderne electronica kan de onverwoestbare B-52 doorvliegen tot 2050. En wie zal het zeggen, ook nog erna.