B-2 lanceert voor het eerst “stealth” kruisraket

Een Amerikaanse B-2 bommenwerper, “stealth” omdat hij bijna onzichtbaar is op de radar, heeft voor het eerst de AGM-158B JASSM-ER kruisraket afgevuurd. JASSM betekent Joint Air-to-Surface Standoff Missile. Deze raket is ook “stealth”. ER betekent Extended Range

De test bleef lange tijd geheim. De lancering vond plaats in december vorig jaar en is nu pas openbaar gemaakt door fabrikant Northrop Grumman. In het bommenruim van de B-2 is plek voor 16 JASSM-ER kruisraketten. Ze hebben een reikwijdte van bijna 1000 kilometer. De raketten hebben meer brandstof en efficiëntere motoren dan de standaard JASSM.

De B-2 vliegt nu 25 jaar voor de Amerikaanse luchtmacht. Ze zijn druk bezig om de bommenwerper te moderniseren. De B-2 “Spirit” krijgt een nieuw doelzoeksysteem voor de nieuwe B61-12 kernbom. Dit systeem heet RATS (Radar Aided Targeting System). Op deze manier kan de crew met behulp van radar toch het doelwit vinden, als er geen GPS-signaal beschikbaar is. Dit kan gebeuren als het signaal te zwak is of als de vijand stoorzenders inzet.

Het communicatie-systeem krijgt ook een update, met betere versleuteling van de berichten in de hogere frequentieband. Zodat de Russen of de Chinezen niet mee kunnen luisteren.

De opvolger van de B-2 staat al in de startblokken. Dit is de B-21 “Raider”. Deze bommenwerper zou vanaf 2025 operationeel moeten zijn.