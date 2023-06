Azië zucht onder ‘ergste hittegolf ooit’

Azië heeft last van een ongekende hittegolf. Die duurt nu al twee maanden en zorgt dat dagtemperaturen oplopen tot meer dan 40 graden Celsius. In Vietnam bereikte de temperatuur 44,2 graden Celsius, de hoogste temperatuur ooit gemeten in het land. In het naburige Laos werd het in mei 43,5 graden Celsius in de stad Luang Prabang, nog een record.

In een rapport van de organisatie World Weather Attribution (WWA) zegt een internationale groep wetenschappers dat de hittegolf in Zuidoost-Azië in april een gebeurtenis was die maar eens in de tweehonderd jaar voorkomt. Deze temperaturen zouden ‘vrijwel onmogelijk’ zijn geweest zonder door de mens veroorzaakte klimaatverandering.

Sinds 1950 vertonen maximumtemperaturen in Zuidoost Azië een stijgende lijn. Vooral de maanden april en mei worden steeds warmer. Dat is in veel landen de droge periode, als er soms ook geen wolken in de lucht zijn. Die periode lijkt bovendien langer te worden, in juni koelt het normaal een beetje af. Dit jaar blijven de temperaturen echter hoog. Hoe zou onze zomer worden?