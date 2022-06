Australische overheid heeft 78 woorden nodig om ‘vrouw’ te definiëren

Wat is een vrouw? De meesten van ons zullen een vrouw herkennen als we er een zien. Misschien ben je zelf vrouw. Maar definieer maar eens wat een vrouw een vrouw maakt. In dit tijdsgewricht van inclusie is dat niet zo makkelijk als het klinkt.

De Australische minister van Gezondheid heeft dat aan den lijve ondervonden. Hem werd drie maanden geleden gevraagd om een definitie van een vrouw te geven tijdens een debat. Hij kon dat toen niet. Waarop hij het parlementslid dat de vraag stelde beloofde er op terug te komen.

Nu is het ministerie er eindelijk uit. Het correcte antwoord luidt:

De kaders die zijn vastgesteld om het geslacht van een persoon te definiëren, omvatten de chromosomale opbouw, het bij de geboorte toegewezen geslacht en het geslacht waarmee een persoon zich identificeert. Het ministerie van Volksgezondheid hanteert niet één enkele definitie. Het gezondheidsbeleid en de toegang tot gezondheidsprogramma’s zijn gebaseerd op klinisch bewijs en klinische behoefte voor alle Australiërs, ongeacht geslachtsidentiteit, biologische kenmerken of genetische variaties.

Het parlementslid dat de vraag stelde noemde het een onzinantwoord en zonde van het belastinggeld.