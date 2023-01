Australiërs zijn zeer radioactief object kwijt

In West-Australië is zaterdag een zoekactie op gang gekomen omdat een kleine radioactieve capsule vermist wordt. Het ding is zoek geraakt tijdens het vervoer vanuit een mijn. De zilveren capsule meet 8 bij 6 millimeter en wordt gebruikt bij mijnbouwactiviteiten. De eigenaren hebben nu toegegeven dat het ding als sinds half januari is vermist.

De capsule bevat de radioactieve stof cesium-137. Gezondheidsfunctionarissen hebben gewaarschuwd dat de capsule bij aanraking brandwonden of stralingsziekte kan veroorzaken en waarschuwen het publiek de capsule met rust te laten.

Hulpdiensten zeggen dat de capsule verloren is gegaan tussen de afgelegen stad Newman en de buitenwijken van Noord-Perth. Daar zou de capsule van een vrachtauto zijn gevallen. Het gaat om een afstand van liefst 1400 kilometer, waar ergens een object ter grootte van een knoopbatterij ligt.

Een woordvoerder van de brandweer zegt dat ze vooral zoeken in bevolkte gebieden, omdat het gevaar daar het grootst is. Maar het kans weken duren voor het ding is gevonden. Ondertussen blijft het radioactief.