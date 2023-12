Astronaut is geen leugenaar

Waar was de tomaat van Frank Rubio? Die vraag heeft de ruimtevaartwereld maanden bezig gehouden. NASA-astronaut Rubio werd een bekende ruimtevaarder toen hij in maart van dit jaar een van de eerste tomaten ooit in de ruimte kweekte in ruimtestation ISS. Maar toen het stuk fruit op een dag op onverklaarbare wijze verdween, nam de vluchtleiding aan dat hij hem had opgegeten.

‘Ik was er vrij zeker van dat ik hem met klittenband had vastgemaakt waar ik hem moest vastmaken’, zei hij tijdens een persconferentie na zijn terugkeer uit de ruimte. ‘En toen ik terugkwam, was de tomaat weg.’

Het klinkt als klein bier, maar de verdwijning van de tomaat zat Rubio wel degelijk dwars. Vooral omdat iedereen aannam dat hij zijn tanden erin had gezet. Rubio wilde zelfs graag terug naar het ISS om de tomaat te zoeken. Het was dan ook een belangrijk experiment om te zien hoe organismes groeien zonder zwaartekracht.

Maar dat gebrek aan aantrekkingskracht is ook de oorzaak van het probleem. Alles wat je in de ruimte niet vastmaakt, zweeft weg en kan ergens in een hoekje van het ruimtestation terechtkomen. Dat is ook wat er met de tomaat is gebeurd. Een nieuwe bemanning van ISS heeft de tomaat gevonden en Frank een gelukkig man gemaakt. Of de tomaat nog eetbaar was, hebben ze niet gezegd. Frank Rubio is dus geen leugenaar.