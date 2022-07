Arts noemt Covid BA.5 ‘ergste variant’

De gerenommeerde Amerikaanse arts Eric Topol waarschuwt de wereld om de Covid variant BA.5 serieus te nemen. Deze variant zorgt momenteel voor een zomergolf. Topol, professor in de moleculaire geneeskunde, noemt het ‘de ergste variant die we sinds een tijd hebben gezien’. Het doet hem denken aan de Delta variant, die voor veel doden zorgde.

Topol baseert zich onder andere op Australisch onderzoek van de University of New South Wales. Ook dit onderzoek wijst op de overeenkomsten tussen BA.5 en Delta, maar is nog niet peer reviewed – het proces waarbij andere wetenschappers een onderzoek beoordelen. Volgens de Australiërs is dit virus zowel erg besmettelijk als meer ziekmakend.

BA.5 is volgens het RIVM ook in Nederland en België dominant. Het aandeel van deze variant lijkt in Europa een plateau te hebben bereikt.

Daarnaast houden gezondheidsautoriteiten rond de wereld de BA.2.75 variant in de gaten. Dit virus is onder meer gevonden in India, Australië, Japan, Canada, de Verenigde Staten, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. In Nederland is deze variant nog niet gevonden.