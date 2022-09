Archeologisch raadsel: wat is dit?

Bij archeologie is het niet altijd gelijk duidelijk wat je aan het opgraven bent. Zo ook dit object, dat de Beierse Archeologische Dienst BLgD in Duitsland ontdekte. Het is opgegraven bij het plaatsje Steinsfeld, in het graf van een vrouw. Maar wat is het in hemelsnaam?

Dit is het bewijs dat mensen ook in 600 na Christus al klapstoelen gebruikten. Een zeldzaamheid, zoals de opgravers het zelf noemen. De stoel behoorde aan de vrouw toe, die tussen de 40 en 50 jaar was toen ze stierf. Het zal misschien haar lievelingsmeubelstuk zijn geweest, reden om het met haar te begraven.

Uit Griekse en Romeinse opgravingen zijn eerder klapstoelen gekomen. Maar dit is een bijzondere vondst, vanwege de tijd en de plek waarop de stoel in gebruik was. De vrouw was belangrijk, is te zien aan de sieraden die ze droeg. Misschien dat ze daarom ook zo’n mooie stoel had.