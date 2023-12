Archeologen ontdekken oudste vesting ter wereld

Archeologen van de Freie Universität Berlin hebben de oudste prehistorische vestingwerken ter wereld gevonden. De resten daarvan liggen in Siberië. Dat hebben ze bekendgemaakt in het wetenschappelijke tijdschrift Antiquity. De overblijfselen van het fort liggen in een afgelegen regio. Daar bouwden jager-verzamelaars al 8000 jaar geleden complexe ronde verdedigingsstructuren rond hun nederzettingen.

Deze ontdekking verandert ons begrip van de vroege menselijke samenlevingen en stelt het idee ter discussie dat mensen pas met de komst van de landbouw begonnen met het bouwen van permanente nederzettingen. Ook betekent het dat mensen al veel eerder begonnen met het neerzetten van monumentale architectuur en het ontwikkelen van complexe sociale structuren.

Het gaat om de versterkte nederzetting Amnya, waar onderzoekers sinds 2019 opgravingen deden. Monsters die tijdens dat onderzoek zijn verzameld, hebben de onderzoekers onderworpen aan radiokoolstofdatering, waarmee vast kwam te staan dat het gaat om het oudste dergelijke bouwwerk ter wereld.

Uit de rest van het onderzoek kwam naar voren dat de bewoners van West-Siberië een aangename levensstijl hadden. De prehistorische bewoners vingen vis uit de Amnya-rivier en jaagden op elanden en rendieren met speren van botten en stenen. Om hun overschot aan visolie en vlees te bewaren, vervaardigden ze prachtig versierd aardewerk.

Deze mensen woonden in kuilwoningen. Die waren rechthoekig en tussen de 13 en 41 vierkante meter groot, blijkt uit het onderzoek. Het grootste van deze gebouwen bevond zich bovenaan een richel. Wellicht woonde hier het stamhoofd, die zo al vanaf grote afstand vijanden zag aankomen.