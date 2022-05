Apenpokken beginnen epidemie te worden

Afgelopen weekend heeft Australië het eerste geval van Apenpokken gemeld. Daarmee is een vierde continent door het virus bereikt. In Europa grijpt het steeds verder om zich heen. Het ernstigst geraakt is Portugal, waar 34 gevallen zijn gemeld. De eerste experts spreken over een epidemie.

Apenpokken stammen uit West- en Centraal-Afrika, maar ook daar is het een relatief zeldzame ziekte. Medische experts zijn daarom verbaasd over de snelheid waarmee het virus nu om zich heen slaat. De sterfteratio is 1 procent, waarmee het dodelijker is dan Covid-19, dat een ratio kende van 0,6 voor het vaccin op de markt kwam. Maar het is veel minder besmettelijk.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO krijgen mensen het door zeer intensief lichamelijk contact, hoofdzakelijk via seks. De meeste Europese gevallen waren van mensen die naar gebieden met Apenpokken zijn gereisd, maar in Frankrijk zijn ook al besmettingen gemeld van mensen die gewoon thuis zijn gebleven.

Een groot deel van de slachtoffers is man. Volgens onderzoek van de WHO zouden zij seks hebben gehad met andere mannen. Het doet daarmee denken aan Aids, met dit verschil dat het lichaam Apenpokken zelf kan opruimen. Het verloop is meestal ook mild, hoewel er gevallen zijn waarin mensen zware symptomen hebben en zelfs sterven.

In 1958 zijn Apenpokken voor het eerst als ziekte geregistreerd. Experts denken dat de ziekte onder knaagdieren is ontstaan en via apen op mensen is overgeslagen.