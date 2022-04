Antarctica beeft heftig

Antarctica beeft. En niet zo’n klein beetje ook. De afgelopen maanden zijn er 85.000 aardbevingen geregistreerd. Dat komt omdat een vulkaan onder het zuidelijkste continent langzaam actiever aan het worden is. Het is voor het eerst dat wetenschappers zoveel seismische activiteit onder Antarctica waarnemen.

De bevingen begonnen afgelopen augustus en leken rond december weer af te nemen. Maar in het nieuwe jaar laaide het aantal weer flink op. Het Duitse onderzoeksinstituut GFZ Geosciences heeft apparatuur in Antarctica staan om alle bevingen te registreren.

Volgens de Duitsers gaat het om de Orca vulkaan, die onder het wateroppervlak zit, aan de Atlantische kant van Antarctica. Die vulkaan heeft een magmagang die onder het ijs van de Zuidpool eindigt. Die is zich momenteel flink aan het vullen met gesmolten gesteente, wat gepaard gaat met flinke bevingen.

De zwaarste aardbeving die tot nu toe is gemeten, had een kracht van 6. Dat is in bewoond gebied genoeg om een grote stad in puin te veranderen. Is het de voorbode voor meer? Of voor een vulkaanuitbarsting op Antarctica? De wetenschappers van GFZ weten het niet, schrijven ze in vakblad Communications Earth & Environment. Er is niet genoeg onderzoek gedaan naar vulkanen onder Antarctica om iets te kunnen voorspellen.