Antarctica 40 graden(!) warmer dan normaal

Volgens de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) heeft het oosten van Antarctica te kampen met uitzonderlijke en ongekende ‘hitte’. Op 18 maart werd -12,2 graden gemeten in het onderzoeksstation Concordia (onderste foto). Dat is 40 graden warmer dan normaal voor deze regio gemiddeld in deze tijd van het jaar, en 20 graden meer dan het vorige record in maart.

Concordia wordt sinds 2005 door Italië en Frankrijk bemand en bevindt zich op een plateau op 3200 meter hoogte. Normaal zou het daar nu rond de -50 moeten zijn, de gemeten temperatuur van -12,2 geldt als een ware warmtegolf.

Dat het daar nu zo warm is, komt door een zogenoemde atmosferische rivier. Dat is een band van met vocht verzadigde lucht enkele kilometers boven het aardoppervlak die warmte en water transporteert. Of het om een eenmalige en toevallige gebeurtenis gaat, of dat het onderdeel is van de aardopwarming, is nog niet bekend.

De hoeveelheid ijs op Antarctica is al jaren aan het krimpen. Ook is het zuidelijkste continent steeds groener aan het worden, nu meer en meer planten er kunnen groeien.