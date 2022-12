Amerikanen wilden Osama bin Laden doden voor 9/11

Er was een plan om Osama bin Laden te doden met een Amerikaanse luchtaanval negen maanden voor de terroristische aanslagen van 9/11. Bij die aanslag kwamen bijna drieduizend mensen om. Het plan blijkt uit vrijgegeven vertrouwelijke documenten van de Britse Nationale Archieven.

Een hoge ambtenaar van Downing Street meldde Tony Blair in december 2000: ‘We zijn er allemaal voor om OBL om te leggen.’ Dat staat in een document dat Blair kreeg voor een diner met president Clinton, die op het punt stond het presidentschap van de VS over te dragen aan George W. Bush.

De leider van Al-Qaida stond al op de lijst van de FBI met de tien meest gezochte terroristen. Een jaar later zou hij berucht worden door aanslag op de twin towers in New York en het Pentagon. Maar hij zat ook achter aanvallen op Amerikaanse ambassades in Oost-Afrika in 1998. Daarnaast verdachten de Amerikanen hem van een zelfmoordaanslag op het oorlogsschip USS Cole in Aden in oktober 2000.

De Amerikanen wilden hem opsporen en doden. De Britten waren helemaal voor, maar vroegen hun bondgenoot om te wachten tot na januari 2001, omdat Blair dan een reis door het Midden-Oosten zou maken. De Amerikanen zagen af van de aanval omdat er te veel burgerdoden bij zouden vallen.

Uiteindelijk is Bin Laden in 2011 gedood door Amerikaanse militairen.