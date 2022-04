Amerikanen: we hebben nieuw hypersonisch wonderwapen

De Amerikanen hebben bekendgemaakt dat ze een nieuw wapen bezitten. Het gaat om een kruisraket die met een snelheid van meer dan vijf keer het geluid door de lucht klieft. Nu hebben de Russen een dergelijk wapen ook, maar het bijzondere aan dit wapen is dat het tijdens de vlucht kan worden bestuurd.

Het gaat om het Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC), gemaakt door Raytheon, Lockheed Martin en Aerojet Rocketdyne.

De ontwikkeling van dit wapen begon in 2016 en er waren onderweg nogal wat tegenslagen – net als bij vergelijkbare projecten. Maar recentelijk voerde de Amerikaanse luchtmacht twee succesvolle tests uit, heeft het Pentagon laten weten. Daarbij vloog de kruisraket op bijna 20 kilometer hoogte over een afstand van 500 kilometer. De conclusie is dat het wapen nu ‘klaar is voor inzet op het slagveld’.

Recentelijk heeft Rusland laten weten hypersonische wapens in te zetten in Oekraïne. Eentje zou volgens de Russen met 27 keer de snelheid van het geluid kunnen vliegen. Er is geen onafhankelijk bewijs om die zeer sensationele claim te kunnen bevestigen. De Amerikanen denken hun wapen tot 20 keer de snelheid van het geluid te kunnen opvoeren. Daarbij kan 5500 kilo aan springstof mee. De impact daarvan is gelijk aan een kleine atoombom.