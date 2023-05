Amerikanen vinden meteoriet in slaapkamer

Een voorwerp ter grootte van een grapefruit is dwars door het dak van een huis in het Amerikaanse New Jersey gevallen. De bewoners vonden het op de vloer van de slaapkamer, aldus plaatselijke berichten. Het vallende object is vermoedelijk een meteoriet, wellicht afkomstig uit de Aquariden meteorenregen, die nu in de hemel te zien is.

Nadat de plaatselijke brandweer had bevestigd dat het object niet gevaarlijk was, nam de politie contact op met het College of New Jersey voor verder onderzoek. Daar ontdekten ze dat de steen 1,8 kilogram weegt en grotendeels uit metalen bestaat. Om de exacte samenstelling te kunnen achterhalen is meer onderzoek nodig.

Enkele keren per eeuw komen ook in Nederland meteorieten neer. De laatste keer was in 2017, toen een stuk ruimtepuin terecht kwam in Broek in Waterland. Die steen weegt een halve kilo en lag op het dak van een schuurtje. Onderzoek van dergelijke meteorieten is belangrijk omdat ze ons iets kunnen vertellen over het ontstaan van leven op aarde.