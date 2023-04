Amerikaanse politici willen UFO-mysterie oplossen

Een groep hoge politici in de Verenigde Staten gaat het hebben over UFO’s. Woensdag zal de Senaat Armed Services Subcommittee on Emerging Threats and Capabilities een hoorzitting houden over de mogelijkheid dat we door buitenaardsen worden bezocht.

De belangstelling van de Amerikaanse politiek voor UFO’s nam een hoge vlucht na de publicatie in 2017 van opzienbarende video’s opgenomen door gevechtsvliegtuigen van de marine. Briefings van marinevliegers die de mysterieuze objecten op onaardse manieren zagen manoeuvreren, maakten vervolgens de weg vrij voor allerlei Amerikaanse initiatieven.

Zo richtte het ministerie van Defensie het All-domain Anomaly Resolution Office (AARO) op. Die moet UFO’s wetenschappelijk analyseren en vooral kijken of ze zich bewegen op een manier ‘die de bekende stand van de wetenschap of technologie te boven gaat’. Het AARO moet rapporteren aan de top van het Pentagon en de inlichtingendiensten.

De directeur van deze organisatie zal de enige getuige zijn tijdens de hoorzitting van woensdag. Het zal onder andere over geld gaan, UFO-onderzoek is duur. Maar vooral ook over de eerste resultaten van AARO. Wat kunnen ze zeggen over de bewegingen die sommige objecten maken? Hebben ze een theorie? Het zal niet gaan over Chinese spionageballonnen. Die zijn namelijk overduidelijk van aardse oorsprong.