Amerikaanse marine: we hebben meer UFO filmpjes

De afgelopen jaren baarde de Amerikaanse marine opzien met het vrijgeven van filmpjes van UFO’s. Het gaat om confrontaties tussen oorlogschepen en -vliegtuigen met onbekende vliegende objecten. Die vliegen op een manier die een onbekende technologie verraadt. Het is volgens de marine niet het enige materiaal dat ze hebben.

Dat blijkt uit een aanvraag onder de Freedom of Information Act, de Amerikaanse Wet Openbaarheid van Bestuur. Die aanvraag is gedaan door The Black Vault, een organisatie die zich inzet voor meer openheid. Het verzoek is geweigerd op basis van een erkende uitzonderingsgrond: openbaarmaking zou de nationale veiligheid van de VS in gevaar brengen.

Ronald Moultrie, woordvoerder van het Pentagon, zei dat de regering niet heeft uitgesloten dat deze incidenten te maken hebben met buitenaards leven. ‘Er zijn elementen in onze regering die zich bezighouden met het zoeken naar buitenaards leven’, zei Moultrie tijdens een recente hoorzitting. ‘Ons doel is niet om mogelijk iets in de doofpot te stoppen, maar om te begrijpen wat wellicht bestaat.’

In juli kondigde het Pentagon aan dat het federale financiering heeft ontvangen om een nieuw kantoor te openen dat zich uitsluitend richt op het beheren van meldingen van UFO-waarnemingen door het Amerikaanse leger, de marine en de luchtmacht.