Amerikaans rapport: Corona toch ‘gelekt’ uit lab

Een rapport gemaakt in opdracht van de Amerikaanse Senaat wijst richting China als schuldige in de Corona pandemie. Volgens het rapport is het zeer waarschijnlijk dat Corona uit een laboratorium in de stad Wuhan is ‘gelekt’ in plaats van dat het van nature ontstond. Het rapport is geschreven op basis van obscure Chinese regeringsdocumenten. Het is niet de eerste beschuldigende vinger.

Opsteller van het rapport is diplomaat Toy Reid, die de Chinese officiĆ«le rapporten heeft doorgekamd op zoek naar aanwijzingen. Hij zou specialist zijn op het gebied van de soms omfloerste taal die Chinezen gebruiken om ongemakkelijke waarheden toch uit te spreken. In documenten van de overheid van Wuhan vond hij referenties aan het ‘openen van de doos van Pandora’ door medewerkers van het lab. Ook is er sprake van ‘verborgen gevaren’.

Ook schrijven de Chinezen: ‘Deze virussen komen zonder schaduw en laten geen spoor achter. Hoewel [we] verschillende preventieve en beschermende maatregelen hebben, is het niettemin noodzakelijk dat het laboratoriumpersoneel zeer voorzichtig te werk gaat om operationele fouten te vermijden die tot gevaren leiden.’

‘Telkens wanneer dit is gebeurd, zijn de leden van de Zhengdian Lab Partij altijd naar de frontlinie gerend, en hebben zij daadwerkelijk actie ondernomen om ander onderzoekspersoneel te mobiliseren en te motiveren.’

Voor een leek klinkt dat wellicht niet als een schuldbekentenis, maar Reid schrijft in zijn vijfhonderd pagina’s dikke rapport over een duidelijke aanwijzing. Hij ziet er de boodschap in dat het laboratorium problemen had met veiligheid en dat er meerdere incidenten zijn geweest. Hij vond ook een vermelding dat 19 november een hoge ambtenaar het lab in Wuhan had bezocht om poolshoogte te nemen na het incident. Een maand later begon de pandemie.