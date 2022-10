Activisten gooien tomatensoep naar Van Gogh

Activisten hebben in de National Gallery in Londen een blik tomatensoep gegooid naar het schilderij Zonnebloemen van Vincent van Gogh. Activiste Anna Holland uit Newcastle zei: ‘Britse gezinnen zullen deze winter moeten kiezen tussen verwarming of eten, nu fossiele-brandstofbedrijven recordwinsten opstrijken.’ Ze is van de actiegroep Just Stop Oil.

De demonstranten werden omringd door een groep fotografen en journalisten toen zij het schilderij aanvielen. De politie werd kort daarna opgeroepen om de klimaatactivisten van de muur van de National Gallery los te maken – ze hadden zich vastgelijmd – en arresteerde twee mensen wegens het toebrengen van schade.

Het schilderij zit achter een beschermende glazen plaat. Die moet het werk van tientallen miljoenen euro’s behoeden voor dit soort beschadigingen. Van Gogh schilderde zijn ‘Zonnebloemen’ in 1888, in de periode dat hij zijn oor kwijtraakte. De laatste keer dat het schilderij is verkocht, bracht het meer dan 75 miljoen euro op. De kunsthistorische waarde is niet in geld uit te drukken.

Een van de andere actievoerders riep: ‘Wat is meer waard, kunst of leven? Is het meer waard dan voedsel? Meer dan gerechtigheid? Bent u meer bezorgd over de bescherming van een schilderij, of de bescherming van onze planeet en mensen?