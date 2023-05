Aarde komende 1000 jaar niet weggevaagd. Waarschijnlijk.

We zijn veilig. Niet alleen nu, in ieder geval de komende duizend jaar. In die periode zal geen enkele bekende asteroïde de aarde wegvagen. Dat hebben sterrenkundigen van de University of Colorado, Boulder berekend. De Amerikaanse onderzoekers deden een simulatie om de baan van bekende stukken ruimtepuin tien eeuwen vooruit te spoelen.

De aarde is 66 miljoen jaar geleden geraakt door een asteroïde, waardoor de dinosauriërs uitstierven. Zoiets zou nog een keer kunnen gebeuren. Maar wanneer? We hebben veel gevaarlijke asteroïden aardig in kaart. Dus kun je hun baan uitrekenen. Een paar komen deze eeuw nog dichtbij de aarde, maar tot een klap komt het niet.

Dat laat onverlet dat we niet alle brokken steen en metaal in het universum kennen. Soms komt ineens een asteroïde of meteoor langs geraasd die we totaal nog niet kenden. De baan daarvan is dan ook niet uit te rekenen. Ook zijn er een hoop kleinere stenen uit het heelal die niet in kaart zijn gebracht. Ook al zullen die de aarde niet vernietigen, ze kunnen toch een hoop schade aanrichten.