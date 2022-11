208 miljoen Chinezen zitten weer in lockdown

Meer dan 200 miljoen mensen in China zitten opnieuw in lockdown. De Communistische Partij heeft draconische nieuwe beperkingen oplegt ondanks dat Corona grotendeels onder controle lijkt. Ongeveer 28 steden – waaronder Wuhan, waar het virus vandaan komt – zijn nu onderworpen aan allerlei zeer strenge nieuwe maatregelen.

Dat blijkt uit cijfers van de onderzoeksafdeling van de Japanse bank Nomura. Onderzoekers van deze financiële instelling becijferden dat momenteel 208 miljoen mensen in China onder een of andere vorm van lockdown leven. De Chinezen zeggen dat die nodig zijn omdat twee zeer besmettelijke subvarianten van Omicron – BF.7 en BA.5.1.7 – een piek in het aantal gevallen veroorzaakt. Chinese functionarissen omschrijven deze varianten als ‘zeer besmettelijk’ omdat zij ook mensen kunnen treffen die voorheen immuun waren.

Maar volgens Nomura neemt het aantal gevallen van Corona in China juist af. Ook zijn de huidige varianten minder schadelijk dan de oorspronkelijke versie van de ziekte. Zij zetten dit af tegen de economische schade door de lockdowns, die het Chinese bruto nationaal product met 8,5 procent laten dalen. De grote vraag is waarom de Chinezen zo streng zijn. Wuhan kent bijvoorbeeld maar 240 gevallen van Corona, maar de hele stad is weer afgesloten.

Een reden kan zijn dat de Chinese vaccinatie minder goed werkt dan de westerse varianten. Maar critici van het Chinese beleid zien in de draconische maatregelen ook een vorm van beheersing van de bevolking.